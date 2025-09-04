Türkiye'nin rakibi Gürcistan! Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, bu akşam Gürcistan'a konuk olacak.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı takım, ilk maçında bugün Gürcistan'a konuk olacak.
Gürcistan-Türkiye maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı. Bu arada grubun diğer maçında Bulgaristan ile İspanya saat 21.45'te karşılaşacak.
Türkiye'nin maç programı
Türkiye'nin eleme grubundaki maç programı şöyle:
Bugün, 19.00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül Pazar, 21.45: Türkiye-İspanya
11 Ekim Cumartesi: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim Salı: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım Cumartesi: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım Salı: İspanya-Türkiye
Muhtemel 11'ler
Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.