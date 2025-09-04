BIST 10.833
Türkiye'nin rakibi Gürcistan! Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, bu akşam Gürcistan'a konuk olacak.

Türkiye'nin rakibi Gürcistan! Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı takım, ilk maçında bugün Gürcistan'a konuk olacak. 

Türkiye'nin rakibi Gürcistan! Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Gürcistan-Türkiye maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı. Bu arada grubun diğer maçında Bulgaristan ile İspanya saat 21.45'te karşılaşacak.

Türkiye'nin rakibi Gürcistan! Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Türkiye'nin maç programı

Türkiye'nin eleme grubundaki maç programı şöyle:
Bugün, 19.00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül Pazar, 21.45: Türkiye-İspanya
11 Ekim Cumartesi: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim Salı: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım Cumartesi: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım Salı: İspanya-Türkiye

Türkiye'nin rakibi Gürcistan! Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Muhtemel 11'ler

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

