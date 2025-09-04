Türkiye'nin rakibi Gürcistan! Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Gürcistan-Türkiye maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı. Bu arada grubun diğer maçında Bulgaristan ile İspanya saat 21.45'te karşılaşacak.



