Kübra öğretmenin Vali Hamza Aydoğdu’dan isteği izleyenleri duygulandırdı

Erzincan'da bir öğretmen, öğrencisinin yaşadığı zorlukları anlatırken duygusal anlar yaşadı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun konuya dahil olup yardım etmesi sonrası öğrencinin tüm sorunları halledildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına gelen öğretmen Kübra Aydın'dan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencisinin babasının yoğun bakımda olduğunu ve bu nedenle burs arayışında olduklarını öğrendi.



Öğretmenin konuşması, hem Vali Aydoğdu’yu hem de çevrede bulunanları duygulandırdı. Vali Aydoğdu, vakit kaybetmeden öğrenciyi telefonla arayarak babasına geçmiş olsun dileklerini iletti ve burs ile öğrenim yardımı konusunda destek sözü verdi. Vali ayrıca öğretmene 'İyi ki varsınız' diyerek, başarı belgesi takdim edeceğini söyledi.

'İnsanın içini ısıtan hakikat'

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından duygusal anları paylaşarak, "Erzincan’da vefa, kardeşlik ve eğitimin aynı cümlede buluşması; insanın içini ısıtan bir hakikat… Bu inceliğiyle bize vesile olan Öğretmenimiz Kübra Aydın’a bütün hissiyatımla teşekkür ediyorum. Hayat dediğimiz; dertle devayı, hastalıkla şifayı, hüzünle sevinci birlikte taşıyor. Yeter ki biz birbirimizin yükünü hafifletelim, birbirimizin yüreğine dokunalım. Dualarımızda şifa, gönlümüzde muhabbet, yolumuzda umut var…" ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç da kayıtsız kalmadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: ''Erzincan Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu ile bir öğretmenimiz arasında geçen samimi konuşma hepimizin kalbine dokundu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan öğrencimiz Yunus Emre’ye gönülden destek veren Sayın Valimize ve öğrencimizle yakından ilgilenen Kübra Aydın öğretmenimize teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığı olarak biz de Yunus Emre kardeşimizi eğitim yolculuğunda asla yalnız bırakmayacak, her daim yanında olacağız. İnanıyorum ki Yunus Emre, Hukuk Fakültesi’nden başarıyla mezun olacak ve adaletin tecellisi yolunda kutsal vazifeyi üstlenerek milletimize onurla hizmet edecektir. Yunus Emre kardeşimizin kıymetli babasına acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.''