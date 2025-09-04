BIST 10.829
Gürsel Tekin: Bugün öfke günü değil, demokrasi işleyecek

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Bugün öfke günü değil. Yönetici öfkesine hakim olur. Demokrasi işleyecek, sabır kazanacak. Keskin sirke küpüne zarar verir" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün öfke günü değil. Yönetici öfkesine hakim olur, bizler de çağrı heyeti olarak partimizin güvencesi oluruz. Bizim ötekimiz yok, olmayacak. Demokrasi işleyecek, sabır kazanacak. Keskin sirke küpüne zarar verir."

