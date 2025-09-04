BIST 10.808
DOLAR 41,16
EURO 48,04
ALTIN 4.686,47
HABER /  GÜNCEL

KKM bakiyesi 400 milyar TL'nin altına düştü

KKM hesapları, TCMB'nin yeni hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırma kararının ardından 397 milyar TL'ye gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Aynı haftada, toplam krediler ve bireysel kredi kartı harcamalarında artış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bülten, kur korumalı Türk lirası (KKM) mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüşün devam ettiğini ortaya koydu. 29 Ağustos ile biten haftada KKM hesapları, 427.1 milyar TL'den 397.3 milyar TL'ye geriledi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu düşüş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı önemli bir kararın ardından geldi. TCMB, 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla YUVAM hesapları hariç olmak üzere, KKM'de yeni hesap açma ve mevcut hesapları yenileme işlemlerinin sonlandırılmasına karar vermişti. Bu kararla birlikte, KKM'nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine yönelik tüm hedefler de kaldırıldı.

BDDK verilerine göre, aynı hafta içinde bankacılık sektöründe diğer kalemlerde ise artışlar gözlendi:

Toplam Krediler: 20.3 trilyon TL'den 20.5 trilyon TL'ye yükseldi.
Toplam Mevduatlar: 23.8 trilyon TL'den 23.9 trilyon TL'ye çıktı.
Tüketici Kredileri: 2.4 trilyon TL'den 2.5 trilyon TL'ye ulaştı.
Bireysel Kredi Kartları: 2.3 trilyon TL'den 2.4 trilyon TL'ye yükseldi.
Bu artışlara paralel olarak, takipteki alacaklar da 462.3 milyar TL'den 470.4 milyar TL'ye çıkarak yükselişini sürdürdü.

