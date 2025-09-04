Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin konutunda görüştü.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü programına katılarak konuşma yapmış ve burada MHP lideri Bahçeli ile görüşmüştü.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok iddialı tahmin!