BIST 10.808
DOLAR 41,16
EURO 48,04
ALTIN 4.686,47
HABER /  GÜNCEL

Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar!

Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar!

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde yanına gelen o öğretmenin anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öğretmen Kübra Aydın, hukuk fakültesini kazanan öğrencisi hakkındaki talebini ağlayarak dile getirince duygu dolu anlar yaşandı. Vali Aydoğdu, o istek karşısında dayanamadı, telefona sarılarak öğrenciyi aradı. Bakın o anda neler konuşuldu...

Abone ol

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sokakta ekibiyle yürüdüğü esnada yanına telaşlı bir öğretmen geldi. Valiyle konuşmak isteyen öğretmen Kübra Aydın'ın anlattıklarıyla duygusal anlar yaşandı.

Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar! - Resim: 0

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan öğrencisinin babasının 3 aydır yoğun bakımda olduğunu söyleyen öğretmen, burs ve yurt ihtiyacını gözyaşlarıyla dile getirdi.

Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar! - Resim: 1

Öğrencisi için yardım istedi

Öğrencisinin yaşadığı zorlukları anlatırken yoğun duygular yaşayan Kübra öğretmen, Vali Aydoğdu'dan öğrencisine destek vermesini istedi. Bunun üzerine cep telefonunu çıkaran Vali Aydoğdu, hemen öğrenci Yunus Emre'nin numarasını aldı ve onu arayarak hem babasına geçmiş olsun dileklerini iletti hem de eğitim hayatında yalnız olmadığını vurguladı.

Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar! - Resim: 2

Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar! - Resim: 3

''Senin bütün işlerini çözeceğim''

Bir hayli duygulandığı gözlenen Aydoğdu, görüşmede "Yunus Emre, ben senin bütün işlerini çözeceğim. Akşam da sana çay içmeye geleceğiz" diyerek burs ve öğrenim yardımı sözü verdi.

''İyilik bulaşıcıdır''

Yaşanan bu anlar çevrede bulunanları da duygulandırırken, Vali Aydoğdu ile öğretmenin gösterdiği duyarlılık kısa sürede sosyal medyada takdir topladı. Paylaşımlarda "İyilik bulaşıcıdır" notu öne çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü modacı Giorgio Armani hayatını kaybetti
Ünlü modacı Giorgio Armani hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidecek: İletişim Başkanı Duran'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidecek: İletişim Başkanı Duran'dan açıklama
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğine geldi! Konkordato ilan etti
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğine geldi! Konkordato ilan etti
KKM bakiyesi 400 milyar TL'nin altına düştü
KKM bakiyesi 400 milyar TL'nin altına düştü
Turkcell mağazaları ve Pasaj'da okula dönüş kampanyaları başladı
Turkcell mağazaları ve Pasaj'da okula dönüş kampanyaları başladı
Arda Turan'dan Fatih Terim'e büyük jest! Herkesi duygulandırdı
Arda Turan'dan Fatih Terim'e büyük jest! Herkesi duygulandırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu tahmini yapıldı Galatasaray detayı
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu tahmini yapıldı Galatasaray detayı
Süper Lig ekibi, Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunu transfer etti
Süper Lig ekibi, Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunu transfer etti
ABD Başkanı Trump'ın hamleleri işe yaramadı temmuz ayı verileri açıklandı
ABD Başkanı Trump'ın hamleleri işe yaramadı temmuz ayı verileri açıklandı
CHP lideri Özgür Özel rest çekti! 'Kayyum' sözleri olay: İsterse...
CHP lideri Özgür Özel rest çekti! 'Kayyum' sözleri olay: İsterse...
CHP'ye bu kez YSK'dan şok haber! Ataşehir'in 13 Eylül'deki kongresine izin yok
CHP'ye bu kez YSK'dan şok haber! Ataşehir'in 13 Eylül'deki kongresine izin yok
HDI Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü yeni yerinde hizmete başladı
HDI Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü yeni yerinde hizmete başladı