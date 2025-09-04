Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar!

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde yanına gelen o öğretmenin anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öğretmen Kübra Aydın, hukuk fakültesini kazanan öğrencisi hakkındaki talebini ağlayarak dile getirince duygu dolu anlar yaşandı. Vali Aydoğdu, o istek karşısında dayanamadı, telefona sarılarak öğrenciyi aradı. Bakın o anda neler konuşuldu...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sokakta ekibiyle yürüdüğü esnada yanına telaşlı bir öğretmen geldi. Valiyle konuşmak isteyen öğretmen Kübra Aydın'ın anlattıklarıyla duygusal anlar yaşandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan öğrencisinin babasının 3 aydır yoğun bakımda olduğunu söyleyen öğretmen, burs ve yurt ihtiyacını gözyaşlarıyla dile getirdi.

Öğrencisi için yardım istedi

Öğrencisinin yaşadığı zorlukları anlatırken yoğun duygular yaşayan Kübra öğretmen, Vali Aydoğdu'dan öğrencisine destek vermesini istedi. Bunun üzerine cep telefonunu çıkaran Vali Aydoğdu, hemen öğrenci Yunus Emre'nin numarasını aldı ve onu arayarak hem babasına geçmiş olsun dileklerini iletti hem de eğitim hayatında yalnız olmadığını vurguladı.

''Senin bütün işlerini çözeceğim''

Bir hayli duygulandığı gözlenen Aydoğdu, görüşmede "Yunus Emre, ben senin bütün işlerini çözeceğim. Akşam da sana çay içmeye geleceğiz" diyerek burs ve öğrenim yardımı sözü verdi.

''İyilik bulaşıcıdır''

Yaşanan bu anlar çevrede bulunanları da duygulandırırken, Vali Aydoğdu ile öğretmenin gösterdiği duyarlılık kısa sürede sosyal medyada takdir topladı. Paylaşımlarda "İyilik bulaşıcıdır" notu öne çıktı.