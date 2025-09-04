Montella'dan net mesaj: Burada herkes mutlu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi yaptığı açıklamada takımda aile ortamının bozulmayacağını vurgulayarak zorlu deplasmanda odaklarının galibiyet olduğunu ve 24 yıllık büyük fırsatı değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

A Milli Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Biz bunu her zaman söylüyoruz, burada bir aile ortamı var. Herkes burada mutlu, herkese bunu gösterdik her seferinde. Bir transferin, bu tarz dengeleri bozacağını kimse düşünmesin. Bugün de göstereceğiz, burada bir dostluk ve aile ortamı var.

Bugün çok önemli bir maç var. Onu konuşalım. Gelişen bir takım, zorlu bir deplasman. 3 puan için buradayız. Elimizden geleni yapacağız 3 puan için. Bunlar daha önemli konular.

24 sene çok büyük bir zaman. Bizim kadrodaki oyuncuların yarısı doğmamıştır. O yüzden elimizde çok büyük fırsatlar var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapmamız ve hayallerimize adım adım gitmemiz gerekiyor.