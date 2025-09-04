BIST 10.829
DOLAR 41,16
EURO 48,05
ALTIN 4.701,72
HABER /  SPOR

Montella'dan net mesaj: Burada herkes mutlu

Montella'dan net mesaj: Burada herkes mutlu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi yaptığı açıklamada takımda aile ortamının bozulmayacağını vurgulayarak zorlu deplasmanda odaklarının galibiyet olduğunu ve 24 yıllık büyük fırsatı değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Abone ol

A Milli Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Biz bunu her zaman söylüyoruz, burada bir aile ortamı var. Herkes burada mutlu, herkese bunu gösterdik her seferinde. Bir transferin, bu tarz dengeleri bozacağını kimse düşünmesin. Bugün de göstereceğiz, burada bir dostluk ve aile ortamı var.

Bugün çok önemli bir maç var. Onu konuşalım. Gelişen bir takım, zorlu bir deplasman. 3 puan için buradayız. Elimizden geleni yapacağız 3 puan için. Bunlar daha önemli konular.

24 sene çok büyük bir zaman. Bizim kadrodaki oyuncuların yarısı doğmamıştır. O yüzden elimizde çok büyük fırsatlar var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapmamız ve hayallerimize adım adım gitmemiz gerekiyor.

İlgili Haberler
Gürcistan - Türkiye / Kadrolar açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de 4 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 4 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kübra öğretmenin Vali Hamza Aydoğdu’dan isteği izleyenleri duygulandırdı
Kübra öğretmenin Vali Hamza Aydoğdu’dan isteği izleyenleri duygulandırdı
Gürcistan - Türkiye / Kadrolar açıklandı
Gürcistan - Türkiye / Kadrolar açıklandı
Gürsel Tekin: Bugün öfke günü değil, demokrasi işleyecek
Gürsel Tekin: Bugün öfke günü değil, demokrasi işleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar!
Öğretmen, valinin yolunu kesti, sokak ortasında ağladılar!
Ünlü modacı Giorgio Armani hayatını kaybetti
Ünlü modacı Giorgio Armani hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidecek: İletişim Başkanı Duran'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidecek: İletişim Başkanı Duran'dan açıklama
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğine geldi! Konkordato ilan etti
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğine geldi! Konkordato ilan etti
KKM bakiyesi 400 milyar TL'nin altına düştü
KKM bakiyesi 400 milyar TL'nin altına düştü
Turkcell mağazaları ve Pasaj'da okula dönüş kampanyaları başladı
Turkcell mağazaları ve Pasaj'da okula dönüş kampanyaları başladı
Arda Turan'dan Fatih Terim'e büyük jest! Herkesi duygulandırdı
Arda Turan'dan Fatih Terim'e büyük jest! Herkesi duygulandırdı