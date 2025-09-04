A Milliler, Gürcistan'ı 3 golle devirdi

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Abone ol

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Gürcistan'la karşı karşıya geldi. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlı ekip 3-2 kazandı.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mert Müldür ile 41 ve 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın gollerini 63. dakikada Davitashvili ile 90+8.dakikada Kvaratskhelia attı.

A Milli Takım'da 66. dakikada oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Milli Takım elemelere 3 puanla başlayarak grupta liderlik koltuğuna oturdu. Gürcistan ise sıfır puanda kaldı.

Grubun ikinci maçında Millilerimiz, 7 Ekim Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

Gürcistan 2 - 3 Türkiye

Karşılaşma sona erdi.

90'Gol - Khvicha Kvaratskhelia farkı 1'e indiren golü kaydetti.

90'Karşılaşmanın sonuna dokuz dakika süre ilave edildi.

83'Sol kanattan etkili geldiler. Top, Kvara'nın ayağına geldi, yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

71'Barış Alper Yılmaz rakibine yaptığı sert müdahaleden ötürü kırmız kart gördü.

67'Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün oyundan çıktı, yerlerine Barış Alper ve Oğuz Aydın dahil oldu.

63''Gol - Kvaratshkelia'nın şutu direkten döndü. Davitashvili, boş pozisyonda topu ağlarımıza gönderdi.

52'GOOOOL! Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı. Ön tarafta yapılan baskıda Arda Güler topu kaptı. Arda pasını sağ kanattan hareketlenen Yunus'a çıkardı. Yunus topu ortadaki Kerem'e bıraktı ve Kerem topu kalecinin sağından ağlara gönderdi.

47'Gürcistan'da sol kanattan ceza sahasına giren oyuncu yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

45'İkinci yarı başladı.

45'İlk yarı sona erdi. Türkiye, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyor.

45'İlk yarının sonuna iki dakika ilave edildi.

41'GOOOL! Ceza sahası içinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu sert şutla farkı 2'ye çıkardı.

34'Eren Elmalı, Zuriko Davitashvili'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre yerden kalkamadı.

30'Mücadelede karşılıklı top kayıpları yaşanıyor

26'Gürcistan, bir köşe vuruşu daha kullandı. Uğurcan Çakır topu yumrukla uzaklaştırdı.



24'Arda Güler, uzaklardan kaleyi denedi. Top yandan dışarı gitti.



22'Gürcistan bu dakikalarda baskısını artırdı.



16' Uğurcan Çakır'ın uzun topuna hareketlenen Arda Güler, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirirken Arda Güler sakatlık geçirdi.

3'GOOOL! Mert Müldür, kafayla topu ağlara gönderdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Arda Güler'in yaptığı ortaya iyi yükselen Mert Müldür kafayla topu ağlara gönderdi.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Gürcistan - Türkiye ilk 11'ler

Gürcistan: Giorgi Mamardashvili, Kakabadze Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Daviatshvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan