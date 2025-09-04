Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kongre göndermesi! 'Cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun'
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu resmi hesabından şu ifadeleri kullandı:
“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez.” hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum. Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin il yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan geçici bir kurul atamıştı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin hakkında ihraç süreci başlattıklarını açıkladı. Tekin, Özel'i arayıp kendisinden randevu isteyeceğini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söyledi.