Trump'tan AB'ye Rus petrolü çıkışı: "Satın almayın!"

“Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan ABD Başkanı Donald Trump, Batılı devlet adamlarından Rusya'dan petrol satın almamalarını talep etti.

AA’nın bir Beyaz Saray yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump, Rusya’nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

Avrupa’nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin’e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

