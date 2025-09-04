BIST 10.829
Gürsel Tekin, Hadi Özışık’a konuştu: Ben ihaleci miyim?

CHP’de İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınmasıyla başlayan kriz sürerken, kayyum atamasıyla gündeme gelen Gürsel Tekin tartışmaların odağı oldu. TV100’e konuşan Tekin, “Biz yıkmaya değil, derlemeye toplamaya geliyoruz” derken, Gazeteci Hadi Özışık’ın Yüksek Disiplin Kurulu süreciyle ilgili sorusuna ise, “Ben neyi savunacağım, ne diyeceğim, neyi savunayım? Ben ihaleci miyim?” şeklinde yanıt verdi.

CHP’de İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve mevcut yönetimin görevden alınmasının ardından parti içinde kriz derinleşiyor. Sürecin ardından kayyum atamasıyla gündeme gelen Gürsel Tekin, yaşanan tartışmaların odağına oturdu. İl başkanlığına yönelik geçici yönetim tartışmaları devam ederken, Genel Merkez ve yerel aktörler arasında gerginlik dikkat çekiyor.

TV100’e açıklamalar yapan Gürsel Tekin, “Biz yıkmaya değil, derlemeye toplamaya geliyoruz. Pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda işbaşı yapacağız” sözleriyle iddialı bir çıkış yaptı. Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine randevu vermeme kararına ise “Canın sağ olsun, genel başkanımızın takdiridir, olur. Siyaset cesurların işidir. Gürsel Tekin’den geri adım beklemesin kimse” ifadeleriyle karşılık verdi.

Parti içi tartışmalara yönelik kendisine yöneltilen kayyum listesi hazırladığı iddialarını reddeden Tekin, “Kayyum listesi hazırlamış olsaydım, açık açık hazırladım derdim, öyle bir şey yok. Bugün bana kızanlar, daha sonra ‘iyi ki’ diyecek, biraz sabır” dedi.

HADİ ÖZIŞIK'A KONUŞTU

Gazeteci Hadi Özışık'ın Gürsel Tekin'e Yüksek Disiplin Kurulu ile ilgili yönelttiği 'savunma yapacak mısınız?' sorusuna ise Tekin, "Ben neyi savunacağım, ne diyeceğim, neyi savunayım? Ben ihaleci miyim" şeklinde yanıt verdi.

