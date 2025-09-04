Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.Abone ol
Altıntaş köyünde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.
Yangında yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.