Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası dikkat çeken görüntü! Yunus Akgün...

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmesinin ardından milli takımda gruplaşma iddiaları gündeme gelmişti. Gürcistan karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol sonrası Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakçı'nın tavrı ise maça damga vurdu

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmesinin ardından milli takım futbolcuları arasında gruplaşma olduğu iddia edilmişti.

YUNUS AKGÜN'ÜN HAREKETİ GÜNDEM OLMUŞTU!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdiği öne sürülüyordu. İki futbolcu, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Yunus Akgün'ün, milli takım antrenmanında çekildiği fotoğraftan Kerem Aktürkoğlu'nu silmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

SORUN YOK MESAJI VERİLDİ

A Milli Takım'ın, Gürcistan deplasmanında oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti. Kerem Aktürkoğlu'nun, attığı golde Yunus Akgün'ün ilk tebrik eden isimlerden olması sosyal medyada gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun, ikinci golünün asisti ise Yunus Akgün'den geldi. İki oyuncu yaşadıkları gol sevincinde sorun yok mesajı verdi.

İşte gol sevinci sırasında ekrana yansıyan görüntüler