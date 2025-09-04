BIST 10.829
Barış Alper Yılmaz'a zamlı sözleşme teklifi

Galatasaray, Suudi Arabistan'a gitmesine izin vermediği Barış Alper Yılmaz'a zamlı sözleşme teklif etti.

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın, Suudi Arabistan ekibi Neom'dan gelen teklif sonrası takımdan ayrılmak istedi.

GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Neom'dan gelen 40 milyon Euro+bonus teklifini reddetti. Galatasaray, Arabistan'dan yıllık 12 milyon Euro maaş alacak Barış Alper Yılmaz'a zamlı sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A ZAMLI TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz'a 5 milyon Euro maaş teklif etti. Tarafların görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekipten 2 milyon Euro maaş alıyor.

