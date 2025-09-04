Kocaeli'de yolcu otobüsünde 6 kilo 765 gram eroin yakalanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında 6 kilo 765 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan E.D. ve E.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, dış katmanı pul biberle kaplanmış paketlerde 6 kilo 765 gram eroin bulunmuş, E.D. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.