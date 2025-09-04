BIST 10.829
Niğde OSB’de ambalaj fabrikasında yangın

Niğde OSB’de ambalaj fabrikasında yangın

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, OSB yönetimine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün saat 18.45 sıralarında OSB'de bir işletmede görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, önce bir patlama oluyor akabinde büyük bir yangın çıkıyor. Çok seri bir şekilde Niğde, Bor ve civardaki tüm belediyelerimizin itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangının önceki enerjisini aldık. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. En büyük tesellimiz bir can kaybının olmaması. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı büyük bir işletme olmasına rağmen yangının olduğu saatte işletmede kimse yok. Allah'a şükürler olsun herhangi bir yaralı vatandaşımız yok. Bu anlamda da büyük bir faciadan kurtulduk. Şu an alınan tedbirlerle yangının diğer parsellerdeki işletmelere sıçrama durumu yok. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Görev alan tüm itfaiye erlerine ve arkadaşlara teşekkür ediyorum."

