Barış Yarkadaş duyurdu: Gürsel Tekin ile birlikte İl Başkanlığı binasına gidecekler...

CHP’de İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla düşürülmesinin ardından, Gürsel Tekin’in eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek birlik ve dayanışma mesajı vereceği bildirildi.

CHP’de İstanbul İl Kongresi ve yönetim krizi devam ederken TGRT Haber’de konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin’in pazartesi günü eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi. Yarkadaş, Tekin’in kendisine “Biz partideki kardeşlerimizle pazartesi günü kucaklaşmaya gideceğiz” dediğini söyledi.

İl Başkanlığı binasına gidecek isimler ise Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş ile canlı yayında analiz edildi: “Berhan Şimşek, bir dönem siyasetçi ve İl Başkanı olarak başarılı bir isimdi. Ali Özcan, SHP ile CHP’yi birleştiren saygıdeğer iş insanlarından biri. Cemal Canpolat ise CHP siyasetiyle ilgilenen herkesin tanıdığı bir isim. Canan Kaftancıoğlu da önemli bir başka isim” dedi. Mustafa Özyürek ve Bozkurt Nuhoğlu gibi isimlerin de sürece dahil olacağı ifade edildi.

Barış Yarkadaş, bu isimlerin, CHP'nin İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla düşmesi sonrası birlik ve dayanışma mesajı vermek amacıyla il binasına gideceğini söyledi.