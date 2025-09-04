BIST 10.829
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde günün ilk antrenmanını salonda dayanıklılık ve denge testi ölçümleri, sahada ise hız testiyle tamamladı.

Akşamki antrenmanda da sahada iki grup halinde pas çalışması, dört takım halindeki turnuva maçının ardından taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

