Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım’ı telefonla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’yı 90 dakikalık başarılı performans ve alınan galibiyet nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

MONTELLA VE FUTBOLCULARI KUTLADI

90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletirken; ay-yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

