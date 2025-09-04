BIST 10.829
YSK tarihi belirledi! CHP'nin itirazı görüşülecek...

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin İstanbul’daki bazı ilçe kongrelerini durduran mahkeme ve ilçe seçim kurulu kararlarına yaptığı itirazı 5 Eylül Perşembe günü görüşecek.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ilçe kongrelerini durduran kararlara itirazına istinaden görüşülecek tarihi belirledi.

CHP İTİRAZ ETTİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti. Bu kararlar üzerine CHP avukatları, Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti.

YSK'YA BAŞVURUDA BULUNDU

CHP, YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun imzasıyla sunulan dilekçede, söz konusu kararların hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir 'Görev gasbı' olduğu belirtildi. Başvuruda, Anayasa’nın 79’uncu maddesi gereği seçimlerin yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği vurgulanarak, YSK’dan ilçe seçim kurulu kararlarını 'Tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırması talep edildi.

YSK, CHP'NİN İTİRAZINI GÖRÜŞECEK

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ilçe kongrelerini durduran kararlara itirazını yarın (5 Eylül Perşembe) saat 14.30 görüşecek.

