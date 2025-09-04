BIST 10.829
DOLAR 41,25
EURO 48,08
ALTIN 4.691,62
GÜNCEL

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

Başkentte boşanma aşamasındaki eşini pompalı tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören İlçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki H.Ü. ile M.Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.Ü, eşi M.Ü'yü pompalı tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine intikal eden Yunus ekipleri ise zanlı H.Ü'yü gözaltına aldı.

Çiftin, bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

