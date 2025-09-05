CHP'de en kötü senaryo konuşuluyor yeni parti kurma hazırlığı

CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanması 38. Olağan Kurultay'ın iptali ihtimalini gündeme getirdi. CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun gerçekleşmesi durumunda "yeni partiyle yolumuza devam ederiz" görüşü konuşuluyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi"ni görevden alarak kayyum ataması ve partinin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'i getirmesinin ardından gözler 15 Eylül'de görülecek olan 38. Olağan Kurultay'ın iptali davasına çevrildi.

CHP'de son kayyum kararı, 15 Eylül'deki kongre davasına zemin hazırlığı olarak görülüyor.

Bu nedenle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin de tıpkı il yönetimi gibi "tedbiren" görevden uzaklaştırılması artık daha yüksek ihtimal olarak görülüyor. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, CHP'de konuşulanları aktardı.

Tüm itiraz yollarına başvurulacak

CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması ve 38. Olağan Kurultay için de benzer yöntemin kullanılması ihtimaline karşı, bütün hukuki itiraz yollarını kullanmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede ilk itiraz, il yönetimi hakkında uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapıldı ve tedbir kararının kaldırılarak il yönetiminin göreve iadesi istendi.

Mahkemenin bu talebi reddetmesi halinde, parti yönetimi temyize giderek İstinaf Mahkemesi'ne başvuracak.

Kılıçdaroğlu da ihraç edilebilir

Parti kulislerinde, kurultay davasından mutlak butlan kararı çıkması veya kayyum atanması halinde eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul edebileceğini belirtiyor.

30 Haziran'daki duruşma öncesi Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşme girişiminde bulunduğuna ancak girişimin sonuçsuz kaldığına dikkat çeken parti kaynakları, bu nedenle Kılıçdaroğlu veya Gürsel Tekin ile bir diyalog girişiminin söz konusu olmayacağını söylüyor.

Genel merkeze sokulmayacak

Kayyum atanacak kişiyle tek diyalog koşulunun "en kısa sürede olağanüstü kurultay açıklaması yapması" olacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi halinde, genel merkeze sokulmayacağını belirten CHP kurmayları, "ihraç" mekanizmasının işletilmesinden de kaçınılmayacağı mesajını veriyor.

BBC Türkçe'ye konuşan bir CHP yöneticisi, "AKP yargısıyla iş tutan kim olursa olsun, parti aleyhine çalışıyor demektir. Bu genel başkan da olsa kesip atmak gerekir" yorumunu yaptı.

"Gerekirse yeni partiyle yolumuza devam ederiz"

CHP'de "en kötü senaryo" olarak ise partinin bölünmesi olasılığı görülüyor.

Kurultay davasından "mutlak butlan" veya "kayyum" kararı çıkması halinde, görevlendirilen kişinin "hemen olağanüstü kurultay" kararı alması gerektiği belirtiliyor.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun "görevi bırakmamak" üzere partinin başına geçeceği, kurultayı zamana yayarak, parti örgütlerini ve yönetimi kendine göre dizayn edeceği" savunuluyor.

Böyle bir durumda da CHP'nin oyunun "dibe vuracağını" savunan bazı parti kurmayları, "Böyle bir durumda da milleti seçeneksiz bırakmayız, yeni bir partiyle yolumuza devam ederiz" görüşünü dile getiriyor.

Parti kulislerinde, ismi belirtilmemekle birlikte "yedek parti" hazırlığı yapıldığı da dile getirilen iddialar arasında.