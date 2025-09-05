BIST 10.829
HABER /  DÜNYA

Venezuela lideri Maduro lideri seferberlik ilan etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nün genişletilmesi için yeni seferberlik ilan etti.

Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre Maduro, ABD’nin Karayipler’de artırdığı askeri varlığı gerekçe göstererek milis gücünün daha da güçlendirilmesine yönelik yeni kararlar duyurdu.

Maduro, ülke genelinde ilk kez 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis biriminin seferber edileceğini açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro, dijital bir platform üzerinden vatandaşların milis gücüne kaydolmaya devam ettiğini belirterek, yıllardır eğitim almış yaklaşık 4,5 milyon kişilik "güçlü tabanın" yanı sıra gönüllülerle bu sayının 8 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi.

Venezuela’nın her koşulda barışı koruma ve dış tehditlere karşı kendini savunma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Maduro, bunun daha da güçlendirileceğini kaydetti.

Venezuelalıların cesaretinin dünya halkları nezdinde hayranlık uyandırdığını dile getiren Maduro, "Güney Amerika ve Karayipler’in barışını tehdit eden ve halkların haklarına saldırmaya devam eden kuzeydeki aşırılıkçı akımlarla, Nazi eğilimleriyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

