Kemal Kılıçdaroğlu dönerse ne olacak? Özgür Özel son noktayı koydu

İstanbul İl yönetimine kayyum atanması ve kurultay davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile geri dönmesi durumunda ne yapacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Görüşmede Altaylı’nın yönelttiği soruları yanıtlayan Özel, CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasını ve Kurultay Davası'nı değerlendirdi.

Altaylı’nın “Kararı alan mahkeme yetkisiz bir karar vermiş olabilir ve sonuçta bir karar var. Ne yapacaksınız?” sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

-"Karar hukuksuz ve aslında yok hükmünde ama dediğiniz gibi bir karar var ve bu karar sadece bize değil Yüksek Seçim Kurulu'na da darbe niteliğinde.



-Çünkü bu konuda tek yetkili yargı organı Yüksek Seçim Kurulu ve burada yetki gaspı var.



-Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuruyoruz Ankara'da. YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Biz de o kararla itirazımızı yapacağız. Öyle ya da böyle bu hukuksuzluk bir ay içinde İstinaftan dönecek. "

"Gürsel Bey'in böyle bir niyeti olsa..."

Altaylı'nın, “Kayyum olarak atanan isim CHP kökenli, birlikte seçim süreci yürütülse daha sağlıklı olmaz mı?” sorusunu da yanıtlayan Özel, kayyum Gürsel Tekin’in niyetinin bu yönde olmadığını belirtti:

-"Gürsel Bey'in böyle bir niyeti olsa tabii ki olurdu ama onun böyle bir niyeti yok kendi söylüyor. Siz duymadınız herhalde. Çarşı pazar gezmekten partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP'li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz. Ama Gürsel Bey sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor. Niyeti seçim yapmak falan değil"

"Gerçi bana gelen bilgiler Kemal Bey'in görevi kabul etmeyeceği yolunda ama sonuçta oraya da biri gelecek. Ne yapacaksınız? Plan ne" sorusuna da Özel şöyle yanıt verdi:

-"Bize gelen bilgiler size gelenle aynı değil. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Kemal Bey'in görevi kabul edeceğini söylemiş ve 1,5 2 yıl partiyi yöneteceğini anlatmış. Yani edebilir. Bu planlı bir süreç"

Kılıçdaroğlu geri dönerse

Özel, “Kemal Bey veya başkası dönerse ne yapacaksınız?” sorusunu ise net şekilde yanıtladı:

“Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur devam ederiz.”