Erdoğan'dan Hakan Çalhanoğlu'na maç sonu uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti. Telefonda kaptan Hakan Çalhanoğlu ile görüşen Erdoğan, "3-0'a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat." diyerek uyarıda bulundu. Çalhanoğlu ise, "Olsun cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

ERDOĞAN, A MİLLİLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

"AMAN DİKKAT"

Erdoğan'ın milli takımı Hakan Çalhanoğlu ile telefondaki konuşması ise dikkat çekti. A Millilere uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3-0'a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat." dedi.

