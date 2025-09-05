Şener Üşümezsoy bana inanın dedi olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi için en kötü senaryoyu açıklarken 'Adalar fayının ölü olduğunu' belirtip Silivri taraflarında, çukurdaki faya dikkat çekti. Üşümezsoy, "6.2" büyüklüğünde deprem beklediğini açıkladı.

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, Marmara'daki kilit deprem fayları hakkında bilgi verdi. Üşümezsoy, İstanbul depremi için en kötü senaryoyu açıklarken 'Adalar fayının ölü olduğunu' belirtip Silivri taraflarında, çukurdaki faya dikkat çekti.

Açıklamalarıyla dikkat çeken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk televizyonuna konuk olarak dikkat çeken ve milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı.

Sözlerine "Neden bana inanın?" diyerek başlayan Üşümezsoy "Herkes 17 Ağustos'tan sonra 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim" ifadelerini kullandı.

Adalar fayı ölmüş fay

"Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" diyen Üşümezsoy "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" dedi.

Silivri çukuruna dikkat

"Şimdi bağırarak söyleyeyim" diyen Üşümezsoy İstanbul'u tehdit eden depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Üşümezsoy, Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikte olan faya dikkat çekerek "6.2" büyüklüğünde deprem beklediğini vurguladı.