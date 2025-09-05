BIST 10.810
DOLAR 41,25
EURO 48,21
ALTIN 4.707,18
HABER /  GÜNCEL

Şener Üşümezsoy bana inanın dedi olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı

Şener Üşümezsoy bana inanın dedi olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi için en kötü senaryoyu açıklarken 'Adalar fayının ölü olduğunu' belirtip Silivri taraflarında, çukurdaki faya dikkat çekti. Üşümezsoy, "6.2" büyüklüğünde deprem beklediğini açıkladı.

Abone ol

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, Marmara'daki kilit deprem fayları hakkında bilgi verdi. Üşümezsoy, İstanbul depremi için en kötü senaryoyu açıklarken 'Adalar fayının ölü olduğunu' belirtip Silivri taraflarında, çukurdaki faya dikkat çekti.

Açıklamalarıyla dikkat çeken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk televizyonuna konuk olarak dikkat çeken ve milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı.

Sözlerine "Neden bana inanın?" diyerek başlayan Üşümezsoy "Herkes 17 Ağustos'tan sonra 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim" ifadelerini kullandı.

Adalar fayı ölmüş fay

Şener Üşümezsoy bana inanın dedi olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı - Resim: 0

"Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" diyen Üşümezsoy "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" dedi.

Silivri çukuruna dikkat

"Şimdi bağırarak söyleyeyim" diyen Üşümezsoy İstanbul'u tehdit eden depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Üşümezsoy, Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikte olan faya dikkat çekerek "6.2" büyüklüğünde deprem beklediğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da genç kızların buluşmasında kan aktı
Çorum'da genç kızların buluşmasında kan aktı
Bursa'da dev uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya: 300 bin hap ele geçirildi
Bursa'da dev uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya: 300 bin hap ele geçirildi
Kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı! Feci kazada 3 ölü var
Kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı! Feci kazada 3 ölü var
BTK'dan 'e-imzalar çalındı' iddiasına açıklama: Yasal süreç başlatıldı
BTK'dan 'e-imzalar çalındı' iddiasına açıklama: Yasal süreç başlatıldı
Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Böbrek tümörü belirtileri ve tedavisi: Robotik cerrahi hızlı iyileşme sağlıyor!
Böbrek tümörü belirtileri ve tedavisi: Robotik cerrahi hızlı iyileşme sağlıyor!
Erdoğan'dan Hakan Çalhanoğlu'na maç sonu uyarı!
Erdoğan'dan Hakan Çalhanoğlu'na maç sonu uyarı!
CHP'de istifa depremi! Topluca görevi bıraktılar
CHP'de istifa depremi! Topluca görevi bıraktılar
Kemal Kılıçdaroğlu dönerse ne olacak? Özgür Özel son noktayı koydu
Kemal Kılıçdaroğlu dönerse ne olacak? Özgür Özel son noktayı koydu
Ne konuştukları ortaya çıktı Hikmet Çetin Bahçeli'den bunu istemiş
Ne konuştukları ortaya çıktı Hikmet Çetin Bahçeli'den bunu istemiş
İsrail medyasında Türkiye'ye iftira atıldı DMM'den açıklama
İsrail medyasında Türkiye'ye iftira atıldı DMM'den açıklama
Venezuela lideri Maduro seferberlik ilan etti 8 milyon milis...
Venezuela lideri Maduro seferberlik ilan etti 8 milyon milis...