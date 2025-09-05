BIST 10.810
Kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı! Feci kazada 3 ölü var

Kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı! Feci kazada 3 ölü var

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

 Kababayır mevkisinde M.O. yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki otomobilde yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, görevliler yaptıkları kontrolde sürücü Y.Y. (44) ile aynı otomobildeki Z.Y. (64) ve Z.Y'nin (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü M.O. (43), N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O. (15) ile diğer otomobildeki H.Y. (18) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların ve cenazelerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

