Gram altın 4.700 eşiğini aştı neler oluyor? ABD'li bankanın tahmini gerçekleşiyor

ABD’de bu ay faiz indirimi beklentilerinin artması altın fiyatlarını körükleyen unsur oldu. Güvenli liman altın son üç ayın en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine dokunan altın, haftalık bazda ise yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.