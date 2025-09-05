Gram altın 4.700 eşiğini aştı neler oluyor? ABD'li bankanın tahmini gerçekleşiyor
ABD’de bu ay faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürürken, altın son üç ayın en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Gram altın yüzde 0,6'lık yükselişin ardından 4 bin 720 lirayı aşarak yeni rekorunu kırdı. Çeyrek altının fiyatı 7.704 liraya çıktı. Altın fiyatları ABD'li bankanın çılgın tahminine doğru yol alıyor. İşte 5 Eylül 2025 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları eşi benzeri görülmemiş bir tırmanışta. Cuma gününe de yeni bir rekorla başladı. Rekorun rekorunu kıran gram altın fiyatı kritik eşik olan 4.700 lirayı aştı ve bir ara 4720'leri gördü. Altın fiyatları için ABD'li bankanın çılgın tahmini tutacak gibi görünüyor. İşte o tahmin ve altın fiyatlarındaki güncel rakamlar:
ABD’de bu ay faiz indirimi beklentilerinin artması altın fiyatlarını körükleyen unsur oldu. Güvenli liman altın son üç ayın en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine dokunan altın, haftalık bazda ise yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.
ALTIN FİYATLARI ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Altın fiyatlarındaki rekor artışlar cuma gününün ilk saatlerinde geldi. Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı yeniden rekor kırdı. Gram altın yüzde 0,6’lık yükselişin ardından 4 bin 720 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.
Gram altın satış fiyatı: 4.720,13 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.768,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 15.535,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 30.683,92 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 30.928,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 76.945,11 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.557,63 dolar
GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE
Spot gümüş yüzde 0,4 artışla ons başına 40,85 dolara yükselerek üst üste üçüncü haftalık kazancına ilerledi. Platin yüzde 1,3 artışla 1.385,01 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1.129 dolara çıktı.