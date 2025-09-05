Can Dündar'ın CHP'ye çağrısına Şamil Tayyar'dan uyarı: Bir 75 yıl daha beklersiniz

CHP İstanbul il yönetimine kayyum kararı sonrası Can Dündar, halkı sokağa çağırdı. AK Partili Şamil Tayyar, sandığı çare olarak görmeyen anlayışın CHP yönetimini rehin almasının tarihi hata olacağını belirterek, "Toplumun ferasetine güvenin. İnanmıyorsanız, dökülün sokaklara, 75 yıldır tek başına iktidar yüzü görmüyorsunuz, bir 75 yıl daha beklersiniz." dedi.

Abone ol

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi"ni görevden alarak kayyum ataması ve partinin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'i getirmesinin ardından gözler 15 Eylül'de görülecek olan 38. Olağan Kurultay'ın iptali davasına çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin de tıpkı il yönetimi gibi "tedbiren" görevden uzaklaştırılması artık daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.

"Toplum kaosa prim vermez"

CHP'de başta Almanya'ya yaşayan firari gazeteci Can Dündar, olmak üzere kimi çevrelerin "çıkış yolu" olarak halkı sokak davet etmesi tartışma başlatırken, AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyada çarpıcı uyarıda bulundu:

"Can Dündar, CHP’ye ‘çıkış yolu’ olarak sokağı adres gösteriyor, kitlesel eylemler öneriyor. Dündar bu konuda yalnız değil. Partideki ağırlıklı eğilim de bu yönde. Sandığı çare olarak görmeyen, sokaktan iktidar devşirmeyi tasarlayan anlayışın CHP’yi rehin alması, tarihi hata olur. Hep tekrar ediyorum, toplum kaosa prim vermez, siyasi tarihimiz nice örnekle doludur. Lafım muhaliflere, bu yazdıklarımı sakın ‘endişe’ gibi algılamayın, iktidar tabanının motivasyonu bu konuda güçlüdür.