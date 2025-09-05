BIST 10.787
DOLAR 41,26
EURO 48,25
ALTIN 4.710,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akaryakıt fiyatlarından yakınıyorlardı! Dolmuş ücretlerinde rekor artış!

Akaryakıt fiyatlarından yakınıyorlardı! Dolmuş ücretlerinde rekor artış!

Bilecik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci oturumunda, dolmuş ücretleri ele alındı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin zam talebi Ücret ve Tarife Komisyonu tarafından kabul edildi.

Abone ol

Bilecik Belediye Meclisi, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin zam talebini kabul etti. Hem akıllı kart hem de temassız ve QR/NFC biletlerle geçerli olacak yeni ücret tarifesi belli oldu. Oylamada CHP grubu zam kararını destekledi, AK Parti ve MHP grubu ise çekimser kaldı. İşte Bilecik’te yeni dolmuş ücretleri…

BİLECİK’TE DOLMUŞ ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bilecik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin dolmuş ücretlerine zam talebi, Ücret ve Tarife Komisyonu’nda değerlendirildi ve yeni ücret tarifesi belirlendi.

BİLECİK DOLMUŞ ÜCRETLERİ EYLÜL 2025

Yeni tarifeler şöyle oldu:

Akıllı Kart ile normal tam ücret: 30 TL
Akıllı Kart ile öğrenci ücreti: 20 TL
Temassız banka/kredi kartı ile biniş: Tam ve öğrenci 35 TL
QR ve NFC bilet (tek kullanımlık): Tam ve öğrenci 35 TL
Yeni tarifeler, Ücret ve Tarife Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından mecliste oylamaya sunuldu. Oylamada CHP grubu kabul oyu verirken, AK Parti ve MHP grubu çekimser kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Kuveyt Türk'ten emekliye 27 bin 500 liraya varan promosyon
Kuveyt Türk'ten emekliye 27 bin 500 liraya varan promosyon
ABD Başkanı Trump, Çin üzerinden iki ülkeyi hedef aldı
ABD Başkanı Trump, Çin üzerinden iki ülkeyi hedef aldı
Lezita'nın global yolculuğunda stratejik adımlar
Lezita'nın global yolculuğunda stratejik adımlar
Halkbankası Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu
Halkbankası Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu
Meteoroloji saat verip bu illeri uyardı! Çok fena geliyor
Meteoroloji saat verip bu illeri uyardı! Çok fena geliyor
İstanbul Valiliği'nden karavan genelgesi
İstanbul Valiliği'nden karavan genelgesi
Putin listeye ekledi: "Avrupa askerleri hedefimiz olacak"
Putin listeye ekledi: "Avrupa askerleri hedefimiz olacak"
Trabzonspor Kulübü duyurdu! Wagner Pina'dan kötü haber
Trabzonspor Kulübü duyurdu! Wagner Pina'dan kötü haber
Bekçilere saldırdılar! Bacağından vurularak gözaltına alındı
Bekçilere saldırdılar! Bacağından vurularak gözaltına alındı
Barış Yarkadaş'ın CHP Çankaya iddiası olay oldu
Barış Yarkadaş'ın CHP Çankaya iddiası olay oldu