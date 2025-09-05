Akaryakıt fiyatlarından yakınıyorlardı! Dolmuş ücretlerinde rekor artış!

Bilecik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci oturumunda, dolmuş ücretleri ele alındı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin zam talebi Ücret ve Tarife Komisyonu tarafından kabul edildi.

Bilecik Belediye Meclisi, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin zam talebini kabul etti. Hem akıllı kart hem de temassız ve QR/NFC biletlerle geçerli olacak yeni ücret tarifesi belli oldu. Oylamada CHP grubu zam kararını destekledi, AK Parti ve MHP grubu ise çekimser kaldı. İşte Bilecik’te yeni dolmuş ücretleri…

BİLECİK’TE DOLMUŞ ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bilecik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin dolmuş ücretlerine zam talebi, Ücret ve Tarife Komisyonu’nda değerlendirildi ve yeni ücret tarifesi belirlendi.

BİLECİK DOLMUŞ ÜCRETLERİ EYLÜL 2025

Yeni tarifeler şöyle oldu:

Akıllı Kart ile normal tam ücret: 30 TL

Akıllı Kart ile öğrenci ücreti: 20 TL

Temassız banka/kredi kartı ile biniş: Tam ve öğrenci 35 TL

QR ve NFC bilet (tek kullanımlık): Tam ve öğrenci 35 TL

Yeni tarifeler, Ücret ve Tarife Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından mecliste oylamaya sunuldu. Oylamada CHP grubu kabul oyu verirken, AK Parti ve MHP grubu çekimser kaldı.