TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü duyurdu! Wagner Pina'dan kötü haber

Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina'nın sol uyluk arka adalesinde kısmi yırtık, buna sağlı kanama ve ödem tespit edildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden açıklamasında, futbolcunun Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

Beşir,  futbolcunun sakatlığına ilişkin tedavi sürecine başlandığına işaret ederek "Futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

