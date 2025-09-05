Dyson, Berlin'de 11 ürününü tanıttı

Dyson, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Dyson De Store'da 11 ürününü kullanıcıların beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson'un kurucusu James Dyson, hem satışta olan hem de yakında piyasaya sunulacak olan 11 farklı ürününü tanıttı.

Tanıtılan ürünlerden, Dyson PencilVac, zeminde zahmetsizce kayıyor ve süzülüyor. Çapı 38 milimetre olan ürün, yanlara doğru ve alçak mobilyaların altı da dahil olmak üzere tüm yönlerde temizlik yapıyor. Yeni, güçlü ve kompakt Hyperdymium 140K motoru ile çalışıyor.

Temizlik başlığındaki dört konik yumuşak fırça çubuğu, saç veya iplikleri kendi kendine temizliyor ve bu fırçalar, konik fırça çubuklarının ortasındaki iki çift hareketli motor tarafından çalıştırılıyor.

Dyson V8 Cyclone elektrikli süpürge, 2016'da piyasaya sürüldüğünde tamamen yeni, hafif ve dönüştürücü bir elektrikli süpürge formatı yaratan Dyson V8 elektrikli süpürgenin yeni nesil versiyonu olarak öne çıkıyor.

Elektrikli süpürge Dyson V8 Cyclone, yüzde 30 daha fazla emiş gücüyle (150 hava vat) inatçı kir ve kalıntıları temizliyor. Yüzde 50 daha uzun çalışma süresiyle 60 dakikaya kadar güçlü, kesintisiz temizlik sağlayarak, tüm evi kesintisiz temizlemek için değiştirilebilir batarya sunuyor.

Dyson V16 Piston Animal

Evde en yüksek temizlik performansı için tasarlanan Dyson V16 Piston Animal, farklı zemin türlerinde derinlemesine temizlik yaparak, en uzun tüyleri bile dolanmadan topluyor. Dyson'ın yeni nesil Hyperdymium 900 vat ultra yüksek hızlı motoruyla çalışan bu ürün, inatçı toz ve kirleri temizlemek için 315 hava vatlık sönmeyen emiş gücü sunuyor.

Yeni Dyson Clean+Wash Hygiene, hijyenik olmayan filtrelerle ilgili sorunları ortadan kaldıran, bir ıslak ve kuru zemin temizleyicisi olarak, evlere yeni bir hijyen seviyesi getiriyor.

Tıkanan ve bakterileri hapseden, hoş olmayan kokular yaratan filtrelere dayanan geleneksel ıslak zemin temizleyicilerinin aksine, Dyson Clean+Wash Hygiene ıslak ve kuru zemin temizleyici, kiri ve kirli suyu temizleyici başlığı içinde tutuyor. Dyson sistemi, borularda kir ve bakteri birikmesini, filtrelerin tıkanmasını ve emiş gücünün azalmasını önlüyor. Ayrıca, zemine sadece temiz su temas etmesini sağlıyor.

Dyson Spot+Scrub Ai robot süpürge hem ıslak hem de kuru zemin temizliği için tasarlanan, yeni nesil Dyson robot süpürge teknolojisi olarak dikkati çekiyor.

Engelleri hassas bir şekilde aşarken, lekeleri tespit etmek, tepki vermek, kontrol etmek ve temizlemek için yapay zeka leke algılama ve uyarlanabilir temizlik özelliğiyle donatılan teknoloji, yapay zeka destekli kamera, yeşil LED aydınlatma ve akıllı navigasyon özelliğini kullanarak, kablolar ve çoraplar gibi yaklaşık 200 tür nesneyi tanıyarak, bunların etrafını akıllı bir şekilde temizliyor.

Şirketin hava temizleme ürün yelpazesini genişleten ve daha önce görülmemiş bir format olarak öne çıkıyor. Dyson HushJet Purifier Kompakt, tüm odanın havasını temizlemek için tasarlanmış, yeni, çok yüksek akışlı ancak çok sessiz, küçük formatlı bir hava temizleyici olarak sunuluyor.

Dyson Cool CF1 fan, şirketin pervanesiz fan icadının geliştirilmiş versiyonu olarak biliniyor. Enerji verimli ve MyDyson uygulaması ile kontrol edilebilen bu hava temizleyici, yeni uyku modu, LCD ekran, ürün üzerinde yer alan sezgisel kontrol düğmeleri, verimli kişisel soğutma için fırçasız DC motor ve daha fazla hassasiyet ve kişiselleştirilmiş konfor için geliştirilmiş salınım ayarları ile donatıldı.

Yeni Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-Heat, ısıtıcı özellikli hava temizleyici, Dyson'ın en hızlı, en sessiz ve en güçlü 2'si 1 arada ısıtıcı özellikli hava temizleyicisi olarak sunuldu.

Saç kurutma makinesi Dyson Supersonic r, önceki modellerine göre daha hafif, daha küçük ve daha güçlü. Laminer akış ısıtıcı, hava akışını ve sıcaklığı ayarlayan RFID sensörlü akıllı aparatlar ve Dyson'ın son teknoloji Hyperdymium motoru ile donatıldı.

Şirketin yeni geliştirdiği, en hızlı ve en güçlü motoru olan Hyperdymium 2 motoruyla çalışan yeni Dyson Airwrap Co-anda 2x saç şekillendirme ve kurutma setiyle üst düzey bir şekillendirme deneyimi yaşatıyor.

Dyson Omega besleyici saç bakım serisinin tanıtımı, Dyson'ın 13 yıllık sürdürülebilir tarım uzmanlığını, Dyson'ın 12 yıllık saç bilimi araştırmaları ve güzellik ürünleriyle birleştiriyor.

Dyson'ın İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki kendi çiftliklerinden hasat edilen ayçiçeği yağı da dahil olmak üzere, Omega açısından zengin yedi yağın benzersiz bir karışımından güç alan bu seri, saçı güçlendiren ve onaran nemlendirici saç yağı ile saçı besleyen ve dolanmaları gideren, durulanmaya gerek olmayan saç spreyi içeriyor.

'Ürünlerin formatını yeniden tasarladık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson'un kurucusu James Dyson, yıllar boyunca tasarım, teknoloji ve son teknoloji araştırmalarla ürünlerin formatını yeniden tasarladıklarını belirtti.

Yeni teknoloji motorlar, ısıtıcılar, ayırma sistemleri ve aerodinamik özellikler geliştirerek formatı kökten değiştirirken yüksek performanslı ürünler üretmeyi başardıklarını aktaran Dyson, 'Siklonik emiş gücü kaybı olmayan elektrikli süpürge, yüksek hızlı motor, kablosuz süpürge, robotik görüş navigasyonu, pervanesiz fan, Airblade el kurutma makinesi ve ultra yüksek hızlı dijital Supersonic saç kurutma makinesini icat ettik. Bugün, yeniden tasarlanan Dyson ürünleriyle birlikte yeni formatları tanıtıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Dyson, ürünleri giderek daha küçük, daha hafif hale getirirken, performanslarını da önemli ölçüde artırmaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Minyatürleştirilmiş yüksek hızlı dijital elektrik motorlarının, elektrik süpürgesi tasarımını kökten yeniden tasarlamalarını sağladığını aktaran Dyson, şunları kaydetti:

'Motoru ve bataryayı zemine değil kullanıcının elinin altına yerleştirdik; bu sayede yüksek yerleri, alçak alanları ve aradaki tüm bölgeleri temizlemek mümkün oldu. Hafif ve son derece manevra kabiliyeti yüksek tasarımımız, insanların süpürge kullanım şeklini değiştirdi ve her zamanki gibi çoğu rakibimiz tarafından kopyalandı. Şimdi ise, kendi kendini boşaltan istasyon gibi en son teknolojilerimizi içerecek şekilde bu popüler tasarımın bir sonraki neslini geliştirdik. İşte bu, Dyson V8 Cyclone.'