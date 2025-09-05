Avrupa'dan biri gerçeği dillendirme cesareti gösterdi! İsrail'in en kızdığı kelime

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını "soykırım" olarak nitelendirdi. Böylece, savaşın başından bu yana İsrail ilk kez bir Avrupa Komisyonu üyesi tarafından açık bir dille soykırımla suçlanmış oldu.

Paris Siyasi Bilimler Akademisi'nde (Sciences Po) katıldığı bir etkinlikte konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail lobisinin yarattığı baskıyı aştı ve Gazze'de olanların "gerçek ismini" dillendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Riberas konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşanan soykırım, Avrupa kentlerinde yayılan protestolara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 14 ülkenin acil ateşkes talebine rağmen, tek sesle konuşamayan ve hareket edemeyen Avrupa'nın iflasını ifşa ediyor"

İLK KEZ BİR AVRUPALI 'SOYKIRIM' DİYOR

Daha önce yaptığı açıklamalarda da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askerî harekâtını ağır bir dille eleştiren İspanyol siyasetçi Teresa Ribera'nın "soykırım" kelimesini kullanması bir ilke işaret ediyor.

BU KELİMEYİ HİÇ KULLANMADILAR

Avrupa Komisyonu üyeleri ile Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin temsilcilerinin büyük çoğunluğu, Gazze Savaşı ile ilgili açıklamalarında bugüne dek "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı. İsrail ise "soykırım" suçlamalarını reddediyor.

GAZZE'DE İŞGAL SÜRÜYOR DÜNYA İZLİYOR

İsrail'in Gazze şehrinde sürdürdüğü askerî harekâtta kent merkezine yaklaştığı bildirildi. Reuters haber ajansının bölegedeki muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail'in tahliye çağrısına rağmen binlerce Filistinli evini terk etmeyerek bina yıkıntıları arasında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

EVİNİ TERK EDENİ BİLE ÖLDÜRDÜLÜR

Gazze kentinde yaşayan bir Filistinlinin, Reuters muhabirine "Buradan gitmemizin ya da kalmamızın ne anlamı var? Evlerini terk eden on binlerce kişi, buna rağmen İsrail tarafından öldürülmedi mi? Neden böyle bir çabanın içine girelim?" dediği aktarılıyor. Gazze'deki sağlık kurumundan yapılan açıklamada, Perşembe günü öğle saatlerine kadar, çoğu Gazze şehrinde olmak üzere, Gazze Şeridi'nde 28 kişinin daha İsrail ateşi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. (Kaynak : DW)