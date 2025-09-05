Tam kafa dinlemelik! Emekliler o 3 kente akın ediyor bakın sebebi neymiş...

HUZUR ARAYIŞI GÖÇ ROTASINI 3 İLÇEYE KAYIRDI

Emeklilik sonrası daha dingin bir hayat arayan vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin cazip sahil ilçelerine doğru yöneliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi, emekli nüfusunun en çok artış gösterdiği yerleşim birimleri oldu.

URLA: DOĞAYLA İÇ İÇE, HUZURLU BİR YAŞAM

İzmir'in güney kıyısında yer alan Urla, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla emeklilerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Özellikle deniz manzaralı evlerin ve sessiz sokakların sunduğu huzur ortamı, Urla'yı cazip bir yaşam alanına dönüştürüyor.