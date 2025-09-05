BIST 10.796
DOLAR 41,25
EURO 48,22
ALTIN 4.703,12
HABER /  GÜNCEL

Assan casusluk dosyasında 3 gözaltı daha biri eski albay çıktı

Assan casusluk dosyasında 3 gözaltı daha biri eski albay çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Assan Group isimli şirketin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilmişti. Casusluk soruşturmasında 3 isim daha gözaltına alındı biri albay çıktı.

Abone ol

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, "ASSAN Group" ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ'yle irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, "ASSAN Group" altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Sulh ceza hakimliğince, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 31 Ağustos'ta tutuklanmalarına karar verilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gram altın 4.700 eşiğini aştı neler oluyor? ABD'li bankanın tahmini gerçekleşiyor
Foto Galeri Gram altın 4.700 eşiğini aştı neler oluyor? ABD'li bankanın tahmini gerçekleşiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite kayıtları için son gün bugün
Üniversite kayıtları için son gün bugün
İmzalar atıldı! Evlenene 3, çocuğu olana 2 net asgari ücret ödemesi!
İmzalar atıldı! Evlenene 3, çocuğu olana 2 net asgari ücret ödemesi!
Auto Kale Türkiye genelinde hizmet ağını genişletiyor
Auto Kale Türkiye genelinde hizmet ağını genişletiyor
İBAN numaraları değişiyor! Enpara.com mesaj göndermeye başladı...
İBAN numaraları değişiyor! Enpara.com mesaj göndermeye başladı...
Nihat Kahveci maç sonu ateş püskürdü: ''Bizi yediniz!''
Nihat Kahveci maç sonu ateş püskürdü: ''Bizi yediniz!''
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okul zammında hesap değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okul zammında hesap değişti
CHP başvuru yaptı, YSK bugün toplanıyor!
CHP başvuru yaptı, YSK bugün toplanıyor!
Son iç saha maçı olabilir! Messi'nin gözyaşları sel oldu aktı...
Son iç saha maçı olabilir! Messi'nin gözyaşları sel oldu aktı...
Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsündeki 15 kişi öldü
Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsündeki 15 kişi öldü
Dehşet verici detay! Sosyal medyada "tetikçi" pazarı açtılar! Her suçun bedeli ayrı...
Dehşet verici detay! Sosyal medyada "tetikçi" pazarı açtılar! Her suçun bedeli ayrı...
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Garanti BBVA ve Hyundai'den dijital taşıt kredisi işbirliği
Garanti BBVA ve Hyundai'den dijital taşıt kredisi işbirliği