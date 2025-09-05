Assan casusluk dosyasında 3 gözaltı daha biri eski albay çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Assan Group isimli şirketin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilmişti. Casusluk soruşturmasında 3 isim daha gözaltına alındı biri albay çıktı.

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, "ASSAN Group" ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ'yle irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, "ASSAN Group" altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Sulh ceza hakimliğince, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 31 Ağustos'ta tutuklanmalarına karar verilmişti.