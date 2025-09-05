BIST 10.810
Nihat Kahveci maç sonu ateş püskürdü: ''Bizi yediniz!''

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-2 yendiği maç sonrası değerlendirme yaptı. Kerem ve Yunus arasındaki iddia edilen gerilime de değinmeyi ihmal etmeyen ve çok sinirlenen Kahveci, bakın yayında nasıl ateş püskürdü...

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında gelen bir değerlendirme yaptı. Değerlendirme sırasında sinirlenen Kahveci'nin söyledikleri gündeme oturdu. Bakın eski milli futbolcu Kahveci, Kerem ve Yunus için bakın neler söyledi...

''Maçı 4'e, 5'e götürürdük''

Maç hakkında konuşan Kahveci, "Bizim bu gruptaki öncelikli hedefimiz ikincilik. Konya'da İspanya'yı ağırlayacağız, 90 dakikada her şey olabilir ama bugünkü maç, bana göre final maçıydı. Galibiyet önemliydi. Keşke maç 11'e 11 devam etseydi. Maçı 4'e, 5'e götürürdük.''

''Bizi yediniz!''

Kerem ve Yunus arasındaki iddia edilen kavgaya da değinen ve çok sinirlenen Kahveci, "Kerem'in ikinci golü Yunus kapıyor Arda'ya veriyor, Arda Yunus'a veriyor, Yunus kesiyor Kerem atıyor. Nerede Yunus'la Kerem kavgası? Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm. Öyle şeyler görüyorum ki; o onu itiyor, o ona selam vermiyor. Şu takımı bir rahat bırakın!

Kulüp işlerini milli takıma getirmeyin. Bizi bu hale getirmeyin. Bugün Kerem'in attığı iki golde Yunus daha çok sevindi, ben şimdi ne diyeyim? Zaten doğrusu bu. Kendi takımınızda ne yapıyorsanız yapın ama şu milli forma altında 2-3 gündür gördüklerim beni çok üzdü. Helal olsun çocuklar. Helal olsun Kerem'e, Yunus'a. Bu baskı altında çıktılar maça. Bu çocukları artık bi' bırakın! Milli takım kampında bu kadar polemik... Ya kim ya? Mustafa Hoca'nın bir lafı var ya: "İçimizdeki İrlandalıları temizlememiz lazım" '' ifadelerini kullandı.

