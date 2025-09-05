Garanti BBVA ve Hyundai'den dijital taşıt kredisi işbirliği

Garanti BBVA, Hyundai ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında online araç sipariş sürecine entegre şekilde uçtan uca dijital taşıt kredisini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde müşteriler, Hyundai araçları markanın resmi web sitesi üzerinden sipariş ederken kredi kullanmak istediklerinde Garanti BBVA'yı seçerek kolayca taşıt kredisi alabiliyor.

Kredi başvurusu, sözleşme süreçleri, dijital belge, güvenli para transferi ve satıcı onayını kapsayan tüm adımlar şubeye ya da bayiye gitmeye gerek kalmaksızın dijital ortamda zahmetsizce tamamlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, dijital dönüşümün finansman modellerine etki ettiğini vurgulayarak, Hyundai ile hayata geçirdikleri uçtan uca dijital taşıt kredisi sayesinde müşterilerin araç satın alma süreçlerini herhangi bir şubeye ya da bayiye gitmeden, dijital ortamda tamamlayabildiğini belirtti.

Müşterilerin beğendikleri aracı çevrim içi ortamda seçerek satın alma işlemi esnasında taşıt kredisine kolayca erişebildiklerinin altını çizen Öztopçu, şunları kaydetti:



"Bizim hedefimiz, Garanti BBVA ile kurulan her temasın görünmez olacak kadar akıcı ama hatırlanacak kadar pozitif bir deneyime dönüşmesi. Yeni nesil taşıt finansmanı deneyimi sunan bu işbirliğiyle Hyundai marka araç satın almak isteyen tüm Garanti BBVA müşterileri, kredi süreçlerinde bu basit, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimin farkını yaşayabilecek. Uçtan uca dijital ürün ve hizmetlerimizle tüketici finansmanı alanında müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an her yerden erişebilecekleri çözümler sunmaya devam edeceğiz."

"Online satış kanalımızı müşteri memnuniyetini artıran bir araç olarak görüyoruz"



Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel de dijitalleşmenin hızla ilerlemesiyle müşteri alışkanlıklarının değiştiğini ve e-ticaretin önem kazandığını belirterek, bu süreçte dijital kanalların etkin yönetiminin şirketin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik olduğunu aktardı.

Garanti BBVA ile yaptıkları işbirliğiyle müşterilerine uçtan uca kesintisiz, hızlı ve erişilebilir bir araç satın alma deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade eden Berkel, şu değerlendirmede bulundu:



"Online satış kanalımızı yalnızca satış hizmeti amaçlı değil, aynı zamanda marka bağlılığını güçlendiren ve müşteri memnuniyetini artıran bir araç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, teknoloji yatırımlarımızı artırıyor, veri analitiği ile müşteri davranışlarını anlıyor ve müşteri deneyimini artırmayı hedefliyoruz. Gelecekte, yapay zeka destekli kişiselleştirme, sosyal ticaret ve çok kanallı satış stratejileriyle online satışlarımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz."