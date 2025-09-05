Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsündeki 15 kişi öldü

Sri Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Abone ol
Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün gece bir yolcu otobüsünün Wellawaya kentinin dağlık bölgesinde uçuruma düştüğü belirtildi.
Otobüs şoförünün yüksek hızda giderken kontrolü kaybetmesinin ardından aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Sri Lanka'nın özellikle dağlık bölgelerinde sürücü hataları ile bakımsız ve dar yollar nedeniyle ölümcül otobüs kazaları yaygın olarak yaşanıyor.