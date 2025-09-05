Dehşet verici detay! Sosyal medyada "tetikçi" pazarı açtılar! Her suçun bedeli ayrı...

Türkiye'de son dönemde bazı sosyal medya uygulamaları adeta suç yuvası haline geldi. Bazı uygulamalar üzerinden "tetikçilik" için pazarlık yapıldığı bile görülürken fiyatların işlenecek suçun mahiyetine göre değişmesi de isyan ettiren başka bir detay. Özel mesajlaşma gruplarında "200-300 bin liraya adam öldürme" gibi tekliflerle sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Türkiye'de suç örgütleri, faaliyet alanlarını her geçen gün genişletiyor. Hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi farklı suç türleri artık sosyal medya üzerinden pazarlık konusu haline geliyor.

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre, özel mesajlaşma gruplarında "10 bin liraya iş yeri kundaklama", "40 bin liraya mekan kurşunlama", "200-300 bin liraya adam öldürme" gibi tekliflerle sıkı pazarlıklar yapılıyor.

ÇOCUKLAR ÖN PLANDA

Suç örgütleri, bu eylemlerde özellikle çocukları tercih ediyor. Çoğu zaman motosikletle gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan gençlerin büyük bölümü aslında çetenin bir parçası bile değil.

"SOSYAL MEDYADAN DEVŞİRİLEN ÇOCUKLARA SUÇ İŞLETİLİYOR"

Suç analisti Gökhan Turan, bu durumu şöyle özetliyor: "Sosyal medyadan devşirilen çocuklara suç işletiliyor. Onlara bol para, lüks evler ve arabalarla sahte bir hayat gösteriliyor."

Çetelerin çocukları seçmesinin önemli bir nedeni de yasal boşluk. Türk Ceza Kanunu'na göre çocuk sayılan failler, yetişkinlere göre çok daha düşük ceza alıyor. Turan, "Normalde 4 yıl hapis cezası gerektiren bir suç çocuk failler için 1 yıla düşüyor. İnfaz kanunu nedeniyle bu sürenin de büyük bölümü yatılmıyor" diyor.