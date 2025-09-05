BIST 10.796
DOLAR 41,25
EURO 48,22
ALTIN 4.703,12
HABER /  GÜNCEL

Dehşet verici detay! Sosyal medyada "tetikçi" pazarı açtılar! Her suçun bedeli ayrı...

Dehşet verici detay! Sosyal medyada "tetikçi" pazarı açtılar! Her suçun bedeli ayrı...

Türkiye'de son dönemde bazı sosyal medya uygulamaları adeta suç yuvası haline geldi. Bazı uygulamalar üzerinden "tetikçilik" için pazarlık yapıldığı bile görülürken fiyatların işlenecek suçun mahiyetine göre değişmesi de isyan ettiren başka bir detay. Özel mesajlaşma gruplarında "200-300 bin liraya adam öldürme" gibi tekliflerle sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Abone ol

Türkiye'de suç örgütleri, faaliyet alanlarını her geçen gün genişletiyor. Hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi farklı suç türleri artık sosyal medya üzerinden pazarlık konusu haline geliyor.

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre, özel mesajlaşma gruplarında "10 bin liraya iş yeri kundaklama", "40 bin liraya mekan kurşunlama", "200-300 bin liraya adam öldürme" gibi tekliflerle sıkı pazarlıklar yapılıyor.

ÇOCUKLAR ÖN PLANDA

Suç örgütleri, bu eylemlerde özellikle çocukları tercih ediyor. Çoğu zaman motosikletle gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan gençlerin büyük bölümü aslında çetenin bir parçası bile değil.

"SOSYAL MEDYADAN DEVŞİRİLEN ÇOCUKLARA SUÇ İŞLETİLİYOR"

Suç analisti Gökhan Turan, bu durumu şöyle özetliyor: "Sosyal medyadan devşirilen çocuklara suç işletiliyor. Onlara bol para, lüks evler ve arabalarla sahte bir hayat gösteriliyor."

Çetelerin çocukları seçmesinin önemli bir nedeni de yasal boşluk. Türk Ceza Kanunu'na göre çocuk sayılan failler, yetişkinlere göre çok daha düşük ceza alıyor. Turan, "Normalde 4 yıl hapis cezası gerektiren bir suç çocuk failler için 1 yıla düşüyor. İnfaz kanunu nedeniyle bu sürenin de büyük bölümü yatılmıyor" diyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Garanti BBVA ve Hyundai'den dijital taşıt kredisi işbirliği
Garanti BBVA ve Hyundai'den dijital taşıt kredisi işbirliği
Gürsel Tekin açıkladı! İl binasına gidecekler belli oldu, Canan Kaftancıoğlu var mı?
Gürsel Tekin açıkladı! İl binasına gidecekler belli oldu, Canan Kaftancıoğlu var mı?
1947 sonrası ilk kez olacak! Tarihi kararı Trump imzalayacak
1947 sonrası ilk kez olacak! Tarihi kararı Trump imzalayacak
Şener Üşümezsoy bana inanın dedi olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı
Şener Üşümezsoy bana inanın dedi olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı
Çorum'da genç kızların buluşmasında kan aktı
Çorum'da genç kızların buluşmasında kan aktı
Bursa'da dev uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya: 300 bin hap ele geçirildi
Bursa'da dev uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya: 300 bin hap ele geçirildi
Kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı! Feci kazada 3 ölü var
Kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı! Feci kazada 3 ölü var
BTK'dan 'e-imzalar çalındı' iddiasına açıklama: Yasal süreç başlatıldı
BTK'dan 'e-imzalar çalındı' iddiasına açıklama: Yasal süreç başlatıldı
Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Böbrek tümörü belirtileri ve tedavisi: Robotik cerrahi hızlı iyileşme sağlıyor!
Böbrek tümörü belirtileri ve tedavisi: Robotik cerrahi hızlı iyileşme sağlıyor!
Erdoğan'dan Hakan Çalhanoğlu'na maç sonu uyarı!
Erdoğan'dan Hakan Çalhanoğlu'na maç sonu uyarı!