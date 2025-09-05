Üniversite kayıtları için son gün bugün

1 Eylül’de başlayan üniversite kayıt süreci, bugün mesai bitimiyle sona eriyor. Kayıt döneminin tamamlanmasının ardından gözler, boş kalan kontenjanlar için başlayacak olan ek yerleştirme takvimine çevrilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir programa yerleşmeye hak kazanan on binlerce öğrenci için 1 Eylül'de başlayan üniversite kayıt maratonunda sona gelindi. Elektronik kayıtların ardından başlayan yüz yüze kayıt işlemleri için tanınan süre, bugün mesai bitimiyle birlikte doluyor. Bu tarihten sonra kayıt yenileme veya ilk kayıt işlemi yapılamayacak.

KAYIT SÜRECİ TAMAMLANIYOR, YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Üniversite adayları için heyecan dolu geçen tercih ve yerleştirme döneminin son aşaması olan kayıt süreci, iki farklı yöntemle gerçekleştirildi. Adayların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği ve 3 Eylül'de sona eren elektronik kayıt (e-kayıt) döneminin ardından, çeşitli nedenlerle e-kayıt yapamayan veya bizzat başvuru yapması gereken öğrenciler için yüz yüze kayıt imkânı tanınmıştı. Bu süreç de bugün itibarıyla tamamlanarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ilk yerleştirme dönemi resmen kapanmış olacak.

Kayıt döneminin sona ermesinin hemen ardından, üniversiteler kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle boş kalan kontenjanlarını belirleyerek Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirecek. Bu tespitlerin tamamlanmasıyla birlikte, ilk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşememiş adaylar için ikinci bir şans niteliği taşıyan ek yerleştirme dönemi başlayacak.

KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Üniversitelere bugün son kez yüz yüze kayıt yaptıracak adayların, yanlarında bazı önemli evrakları bulundurmaları gerekiyor. Üniversiteler tarafından talep edilen ve eksiksiz olması gereken belgeler şunlardır:

Adayın YKS yerleştirme sonuçlarını gösteren ÖSYM sonuç belgesi

Lise diplomasının aslı veya noter onaylı sureti (ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi)

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının onaylı bir fotokopisi

İkametgah durumunu gösteren resmi bir belge

Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraflar

DOLULUK ORANLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu yılki ilk yerleştirme sonuçları, üniversitelerdeki doluluk oranlarına dair önemli veriler ortaya koymuştu. Açıklanan rakamlara göre, devlet üniversitelerindeki lisans ve ön lisans programlarının kontenjanlarının yüzde 99'u gibi çok yüksek bir oranda dolduğu görülmüştü. Buna karşın, vakıf üniversitelerinde bu oranın yüzde 77 seviyesinde kalması ve doluluk oranlarında bir düşüş yaşanması dikkat çekmişti. Ek yerleştirme döneminde, özellikle vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanlara yoğun bir ilgi olması bekleniyor.