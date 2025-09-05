İbrahim Hacıosmanoğlu'dan müjdeli haber geldi: ''Türk Montella!''

A Millilerin Gürcistan'ı 3-2 yendiği maçın ardından konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella hakkında müjdeli haberi verdi. Tüm dikkatleri üzerine çeken bu haber, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bakın Hacıosmanoğlu, Montella için neler söyledi...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2'lik skorla yendi ve Türk halkını tekrar gururlandırmayı başardı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın sonrası bacı açıklamalarda bulundu, Vincenzo Montella hakkında söyledikleri gündeme oturdu. Müjdeyi verdi...

Müjdeyi verdi

İbrahim Hacıosmanoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamalarda uzun süredir milli takımın başında olan Vincenzo Montella'nın Türk olacağına dair çıkan haberlere yanıt vererek bu iddiaları doğruladı.

''Montella'yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Vincenzo Montella'yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız." dedi.

A Milli Takım'ın başında şu ana dek 24 maça çıkan İtalyan teknik adam; 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Montella, milli takım ile 1.79 puan ortalaması yakaladı.