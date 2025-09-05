BIST 10.796
GÜNCEL

Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD açıkladı, ikincisi daha büyük

6.1'lik deprem sonrası Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 ve saat 10.52'de ise 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10:52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9.23 km derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan sabah saatlerinde de ilçede 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

