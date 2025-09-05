TMSF'den satılık döner zinciri! FETÖ operasyonunda el konulmuştu istenen fiyat da...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı 390 şubeli Maydonoz Döner, 2 milyar 801 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Maydanoz Döner'in FETÖ ile bağı tespit edilmiş ve sahipleri tutuklanmıştı. TMSF, 21 Şubat'ta, "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla kayyum olarak atanmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkarma kararı aldı.

Beş ülkede 390’dan fazla şubesi bulunan Maydonoz Döner zincirinin muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

İhale 15 Ekim'de yapılacak

TMSF’nin ilanına göre, ihale 15 Ekim 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 olarak açıklandı. Adayların 280 milyon 100 bin TL tutarında teminat sunmaları zorunlu tutulurken, nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvilleri gibi seçenekler geçerli olacak.

Kapalı zarfla verilecek

Şartnameye uygun şekilde hazırlanacak belgelerin, belirtilen tarihe kadar kapalı zarf usulüyle “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekiyor. İhalenin ilk aşamasında kapalı zarflar açılarak kısa liste belirlenecek, ardından açık artırmaya geçilecek.

MAYDANOZ DÖNER KİMİNDİ? Maydonoz Döner ilk olarak 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından Somca Gıda firmasına ait bir döner firması olarak kuruldu.



Ömer Şeyhin'in FETÖ ile olan bağlantısı tespit edilince TMSF şirketlerine el koydu. Maydanoz Döner'in FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayriresmi ortaklıkla istihdam sağladığı belirlenmişti.

TMSF'nin satış ilanı şöyle:

''İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

‘Şartname'de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00'a kadar "Satış Komisyonu"na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da ‘Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir.''

Satışa ilişkin detaylı bilgi TMSF'nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.