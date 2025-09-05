BIST 10.794
DOLAR 41,25
EURO 48,29
ALTIN 4.709,52
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB ve İstanbul Valiliği açıkladı! Okullara ' pazartesi' ayarı, saatler değişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB ve İstanbul Valiliği açıkladı! Okullara ' pazartesi' ayarı, saatler değişti

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin okulun ilk günü eğitimin 10.00-15.00 saatleri arasında olacağını belirtti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da "Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,  İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağı anımsatıldı.

Kentte 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı, ilk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'dan biri gerçeği dillendirme cesareti gösterdi! İsrail'in en kızdığı kelime
Avrupa'dan biri gerçeği dillendirme cesareti gösterdi! İsrail'in en kızdığı kelime
Abdi İbrahim'e Brandon Hall Group'tan "Gold Ödül"
Abdi İbrahim'e Brandon Hall Group'tan "Gold Ödül"
Bakan Tekin canlı yayında açıkladı! Eğitimde tarihi hamle, o süre kısalıyor
Bakan Tekin canlı yayında açıkladı! Eğitimde tarihi hamle, o süre kısalıyor
Joe Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyet oldu
Joe Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyet oldu
TMSF'den satılık döner zinciri! FETÖ operasyonunda el konulmuştu istenen fiyat da...
TMSF'den satılık döner zinciri! FETÖ operasyonunda el konulmuştu istenen fiyat da...
Türkiye Sigorta Birliğinden "hasar danışmanlığı" tuzaklarına yönelik kamu spotu
Türkiye Sigorta Birliğinden "hasar danışmanlığı" tuzaklarına yönelik kamu spotu
İbrahim Hacıosmanoğlu'dan müjdeli haber geldi: ''Türk Montella!''
İbrahim Hacıosmanoğlu'dan müjdeli haber geldi: ''Türk Montella!''
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul kayıt parası açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul kayıt parası açıklaması
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD açıkladı, ikincisi daha büyük
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD açıkladı, ikincisi daha büyük
Assan casusluk dosyasında 3 gözaltı daha biri eski albay çıktı
Assan casusluk dosyasında 3 gözaltı daha biri eski albay çıktı
Üniversite kayıtları için son gün bugün
Üniversite kayıtları için son gün bugün
İmzalar atıldı! Evlenene 3, çocuğu olana 2 net asgari ücret ödemesi!
İmzalar atıldı! Evlenene 3, çocuğu olana 2 net asgari ücret ödemesi!