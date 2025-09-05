Özgür Özel'i bitirecek en tehlikeli senaryo! Murat Yetkin öyle bir kulis verdi ki...

CHP'yi sarsan gelişmelerle ilgili en çarpıcı kulisi gazeteci Murat Yetkin patlattı. Murat Yetkin'in dediğine göre tüm hesapların üstünde bir hesap daha var. 15 Eylül'deki CHP Kurultay davası beklenmeden Özgür Özel mahkeme kararıyla görevden alınabilir ve Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren partiye atanabilir. Bu olduğu taktirde Özgür Özel'in elinden tüm seçenekler alınmış olacak ve oyun bitecek deniyor.

TÜRKİYE 15 Eylül'deki CHP Kurultayı davasına kilitlenmişken, Gazeteci Murat Yetkin'den gelen kulis bombası tüm hesapları altüst edecek türden oldu. Murat Yetkin'in iddiasına göre 15 Eylül beklenmeden Özgür Özel görevden alınabilir ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu atanabilir. Bu olduğu taktirde de 'oyun biter ve CHP bölünür'.

EN TEHLİKELİ SENARYO

Murat Yetkin'in sitesinde "Ankara’da tehlikeli senaryolar: Mahkeme 15 Eylül’ü beklemeyebilir" başlığıyla yayınladığı senaryo şöyle:

Ankara’da konuşulan siyasi yıkım senaryoları arasında Türkiye’deki siyasi hayatın geleceği bakımından en tehlikelisi şu:

– İstanbul İl Başkanlığının görevden uzaklaştırılması örneği 2023 CHP Kurultayının iptali davasına uygulanır. Bunun anlamı yargı süreci devam ederken yönetimi “tedbiren” görevden uzaklaştırmaktır,

– Buradaki açık, CHP’de Özgür Özel yönetiminin “Mutlak butlan” yani yapılmamış sayılma talebinin görüşüleceği 15 Eylül’e dek ihraç mekanizmasını çalıştırarak kilit isimlerin parti üyeliğini, tıpkı Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi, savunma alınıp kesin karar verilmeden önce “tedbiren” düşürmesidir,

– Davacılardan biri tedbir kararı başvurusu yapar, ya da yaptırılır,

– Ankara 42’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce Lütfü Savaş’ın “tedbiren” başvurusunu, yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirmiştir. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılması kararını “yeterli kanıt” sayarsa, CHP yönetimini kanun karşısında hareketsiz bırakma yolu açılır,

– Mahkeme, 15 Eylül’ü de beklemeden CHP yönetimini “tedbiren” görevden alıp, yerine Tekin örneğindeki gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nu “tedbiren” atayabilir.

CHP BÖLÜNÜR

AK Parti-MHP Cumhur İttifakı iktidarının mahkeme kararlarına bağlı beklenti senaryoları ise şöyle:

– Özel yönetimi daha fazla karşı-hamle yapmadan “tedbiren” CHP’nin başından uzaklaştırılırsa,

– Mahkeme Kılıçdaroğlu ve ekibini CHP’nin başına getirirse,

– CHP’deki iç gerilim, Genel Merkez binasına sokmamaya çalışmaktan başlayarak patlarsa,

– Kılıçdaroğlu’nun bu saatten sonra, yeniden saf değiştirenler olsa da CHP’yi artık bir bütün olarak yönetemeyeceği görünür hale gelirse,

– Özel ve ekibi kopup yeni bir parti kurar, 47 yıl sonra ilk defa 2024’te birinci parti olmuş CHP mahkeme kararları üzerinden bölünür.

BÖLÜNMÜŞ CHP'YE BASKIN ERKEN SEÇİM

Bu durumda konuşulan bir senaryo daha var: ekonomik krizden kısa zamanda çıkma ihtimali zayıf olduğuna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, hazır CHP bölünmüş, muhalefet yatağa düşmüşken 2026 ilkbaharında baskın seçime gider mi?

Bu senaryoya karşı çıkanlar, Erdoğan’ın 2028 seçimlerine çeyrek kala, belki de DEM Partiden “Terörsüz Türkiye” desteği alma ümidiyle TBMM’den erken seçim kararı çıkartıp o zaman yeniden aday olma ihtimali varken şimdi bu riske gitmeyeceğini söylüyorlar.