Fenerbahçe'de teknik direktörde 3 aday kaldı Ali Koç tercihini yaptı

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Mourinho'yla vedalaşılmasının ardından arayışlar derhal başlarken, dün yapılan zirvenin ardından kararlar netleşmeye başladı. Başkan Ali Koç, hoca tercihini yabancıdan yana kullandı.

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen teknik direktör zirvesinde yerli ve yabancı adaylar masaya yatırıldı. Yapılacak görüşmelerin ardından yeni hocanın hafta başına kadar açıklanması bekleniyor.

Bu arada Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda fikir ayrılıkları da yaşanıyor. Hürriyet'e göre Başkan Ali Koç tercihini yabancı teknik direktörden yana yaptı.

Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin ise İsmail Kartal'da ısrar ettiği öne sürüldü.

Ali Koç'un takımın başına Luciano Spalletti, Edin Terzic veya Domenico Tedesco'dan birini getirmek istediği haber detayında yer aldı.

Ali Koç'un Tedesco'yla görüşme gerçekleştireceği, Spalletti'nin 2 gün süre istediği, Terzic'in ise göreve hazır olduğu iddia ediliyor.