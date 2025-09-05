BIST 10.794
ABD'den yeni yaptırım: Hedefte Çin'le çalışan orta Amerikalılar var

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin Komünist Partisi'ne destek veren, finanse eden veya partiyle işbirliği yapan Orta Amerika vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika'daki Çin Komünist Partisi (ÇKP) etkisine karşı yeni ve önemli bir adım atarak, parti ile işbirliği yapan bölge vatandaşlarına yönelik kapsamlı vize kısıtlamaları getirdiğini duyurdu. Bu yeni politika, ÇKP adına faaliyet yürüten veya partiye destek sağlayan kişileri ve onların yakın aile üyelerini hedef alıyor.

YENİ POLİTİKANIN DETAYLARI VE GEREKÇESİ AÇIKLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan resmi açıklamada, Orta Amerika ülkelerinde ikamet eden ve ÇKP ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan vatandaşlara yönelik vize politikasında değişikliğe gidildiği kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, yeni politikanın temel amacının, bölgedeki demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü zayıflatan eylemlere karşı caydırıcılık oluşturmak olduğu vurgulandı.

Bakanlık, kısıtlamaların "Çin Komünist Partisi adına faaliyet gösteren ve bölgede hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetleri yönlendiren, onaylayan, finanse eden veya bu faaliyetlere önemli ölçüde destek sağlayan" Orta Amerika vatandaşlarını kapsayacağını belirtti. Bu tanım, Pekin'in bölgedeki nüfuzunu artırmaya yönelik adımlarına doğrudan veya dolaylı olarak katılan geniş bir yelpazedeki kişileri potansiyel hedef haline getiriyor.

YAPTIRIMLAR UYGULANMAYA BAŞLANDI: AİLE ÜYELERİ DE KAPSAM DAHİLİNDE


Açıklamada, yeni vize kısıtlaması politikasının sadece bir duyurudan ibaret olmadığı ve uygulamaya konulduğuna dikkat çekildi. Bakanlık, geçmişte bu tür faaliyetler aracılığıyla ÇKP ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen bazı Orta Amerika vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının uygulanması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Yaptırımın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kapsamının genişliği oldu. Vize kısıtlaması getirilen kişilerin yanı sıra, onların "birinci derece akrabalarının" da genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapamayacağı kaydedildi. Bu madde, yaptırımların etkisini artırmayı ve hedef alınan kişiler üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmayı amaçlayan önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

ABD'nin bu hamlesi, Washington'un Orta Amerika'yı kendi etki alanı olarak gördüğü ve bölgedeki stratejik rakibi Çin'in artan varlığına karşı daha somut ve cezalandırıcı tedbirler almaya başladığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yeni vize politikası, ABD'nin diplomatik ve yasal araçları kullanarak ÇKP'nin küresel etkinliğini sınırlama stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

