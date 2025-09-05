BIST 10.802
İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Halk TV ile yollarını ayıran gazeteci İsmail Küçükkaya, TV100 ile anlaştı

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın kanalla yollarını ayırmasının ardından yeni adresi belli oldu. T24'ün edindiği bilgiye göre, İsmail Küçükkaya TV100 ile anlaştı.

Küçükkaya Halk TV'den ayrılması hakkında "Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" demişti.

Kanal yöneticilerine teşekkür eden İsmail Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullanmıştı.

