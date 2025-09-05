BIST 10.794
Bekçilere saldırdılar! Bacağından vurularak gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerine saldırdığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 5305. Sokak'ta devriye gezen bekçiler ile 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Şüphelilerden birinin saldırısıyla 2 bekçi yaralandı. Bunun üzerine zanlı, tabancayla bacağından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen şüpheli ile yanındaki diğer kişi gözaltına alındı.

