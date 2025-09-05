BIST 10.794
HABER /  POLİTİKA

Barış Yarkadaş'ın CHP Çankaya iddiası olay oldu

İstanbul yönetiminin görevden alınmasının ardından gözler CHP'nin atacağı adıma çevrilmişken, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan çok çarpıcı bir iddia geldi. Yarkadaş, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birini sırf Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ve yeni kongrede kazanacak diye görevden aldılar, yerine belediye başkanının istediği kişiyi ilçe başkanı yaptılar." dedi.

CHP İstanbul yönetimine Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Gözler 15 Eylül'de görülecek kurultay iptali davasına çevrilmişken, CHP'de baş döndüren gelişmeler yaşanıyor.

CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Yardakaş, şunları söyledi:

"CHP yönetimini anlamıyorum. Tunceli'de Ovacık ve Pertek ilçe başkanlarını görevden aldı. Niye? Kongreyi yeniden kazanacaklar ve genel merkezini desteklemiyorlar. Çankaya ilçe başkanını görevden aldılar kayyum atadılar, kayyum arıyorsanız Çankaya’ya bakın.

Seçilmiş ilçe başkanını sırf Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ve yeni kongrede görevi kazanacak diye görevden aldılar. Yerine belediye başkanının istediği kişiyi getirdiler, ilçe başkanı yaptılar.

Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da sandık koymadılar, il başkanı koşa koşa İstanbul'a kaçtı. 'İstanbul'da ben Özgür Çelik'e destek vermeğe gidiyorum ayağına yöneticileri ilçe seçim kuruluna seçim yapmadan delege listesi verdiler. Kars'taki arkadaşlarıma sesleniyorum, bu hukuksuzluğa göz yummayın. Gidin ilçe seçim kuruluna itiraz edin, seçimsiz delegelik olmaz."

